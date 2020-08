Viviana Parisi, i genitori: “quel cadavere non è di nostra figlia” spunta il testimone (Di martedì 18 agosto 2020) Quindicesimo giorno di ricerche per il piccolo Gioele, spunta finalmente un testimone presente il giorno dell’incidente e della scomparsa di Viviana Parisi. I genitori di Viviana Parisi non riescono e non vogliono capacitarsi. Prima si sono aggrappati ad una sensitiva per trovare il nipotino Gioele, ora chiedono agli investigatori di potere visionare le foto del cadavere ritrovato sotto il traliccio nei boschi di Caronia. Non sono convinti che sia il corpo di Viviana. A ricostruire l’incontro con il procuratore è l’avvocato Pietro Venuti. «I genitori – ha detto il penalista – avevano dei dubbi addirittura sul fatto che si potesse trattare di ... Leggi su chenews

gaiatortora : Titolo 'Viviana Parisi prendeva psicofarmaci'. Segnalo che prendere psicofarmaci non è indice di nulla. - SkyTG24 : Prosegue il #giallo a #Caronia. Secondo il turista 'super testimone', dopo l'incidente #Gioele era vivo I dettagli:… - Notiziedi_it : Viviana Parisi, il testimone: «Gioele era vivo dopo l’incidente: era in braccio alla madre e non era ferito» - Corriere : «Viviana abbracciava il piccolo Gioele come per proteggerlo» - Cecefb1964 : RT @Corriere: Parla il testimone che ha visto Viviana Parisi dopo l'incidente -