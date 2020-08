Paura a Ostia: minaccia di far saltare in aria il proprio appartamento, tutti gli aggiornamenti in tempo reale (Di martedì 18 agosto 2020) Terrore ad Ostia. Sono minuti di apprensione quelli che sta vivendo il litorale romano nella zona di Piazza Gasparri dove una persona sta minacciando di far saltare in aria il proprio appartamento. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Paura a Ostia: minaccia di far saltare in aria il proprio appartamento, tutti gli aggiornamenti in tempo reale - MalangoneMario : RT @laura_maffi: Le chiacchiere dei giornali,dimostrano ancora che il cambiamento che sta portando avanti il #M5S a #Roma è quello giusto… - loureiro1966 : RT @laura_maffi: Le chiacchiere dei giornali,dimostrano ancora che il cambiamento che sta portando avanti il #M5S a #Roma è quello giusto… - GHERARDIMAURO1 : - Walter00365070 : RT @NelloAng: Ciclabile lungomare di #Ostia. GIUDICATE VOI !! Le immagini dicono più di mille chiacchiere. Le chiacchiere di giornali, rap… -

Ultime Notizie dalla rete : Paura Ostia Virus Ostia, torna la paura: «Quei giovani tornati da Malta erano vicini a noi» Il Messaggero SHOWBIZ, TUTTO FA SPETTACOLO

Giorno per giorno dalla musica al teatro, passando per il cinema e l'arte, agli appuntamenti legati alla cultura e al tempo libero. Tutto quello che vi serve sapere, insomma. VINCENZO SALEMME PORTA IN ...

Capolavori invisibili: la seconda Passione e il Santo Graal

Nel Patrimonio artistico italiano è racchiusa la ‘biografia spirituale’ della nostra nazione. Così adottare un’opera o un monumento significa ritrovare la propria identità, riscoprire il messaggio viv ...

Giorno per giorno dalla musica al teatro, passando per il cinema e l'arte, agli appuntamenti legati alla cultura e al tempo libero. Tutto quello che vi serve sapere, insomma. VINCENZO SALEMME PORTA IN ...Nel Patrimonio artistico italiano è racchiusa la ‘biografia spirituale’ della nostra nazione. Così adottare un’opera o un monumento significa ritrovare la propria identità, riscoprire il messaggio viv ...