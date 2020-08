Focolaio a Piombino, nove casi di contagio dopo rientro di giovane studente da Milano (Di martedì 18 agosto 2020) Focolaio a Piombino. nove persone risultano contagiate dal coronavirus a Piombino dopo il rientro di un giovane del posto proveniente da Milano dove studia. Il giovane studente è risultato positivo tre giorni fa, quando a seguito di lievi sintomi, ha fatto accertamenti scoprendo di essere stato contagiato. L’Asl ha poi fatto verifiche sui suoi contatti tra familiari e amici e tra loro sono risultati positivi in 9. Sono nove le persone che al momento risultano contagiate dal coronavirus e legate al Focolaio di Piombino dopo il rientro di un giovane del posto proveniente da Milano. Il ... Leggi su limemagazine.eu

