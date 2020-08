Draghi e la distinzione tra debito «buono e cattivo»: qual è il messaggio per il governo Conte (Di mercoledì 19 agosto 2020) L’ex presidente della Bce manda segnali a chi guida il Paese. E Vittadini lo elogia: abbiamo un Ronaldo, deve giocare Leggi su corriere

Comincini : Al #MeetingRimini di CL un grande discorso di Mario #Draghi, che mette al centro i #giovani. Nel suo intervento,… - ilgranderitorno : RT @ItinerariL: Coerente con i programmi della Commissione Europea e del Governo italiano. Draghi cita #Keynes e opera una distinzione tra… - ItinerariL : Coerente con i programmi della Commissione Europea e del Governo italiano. Draghi cita #Keynes e opera una distinz… - fratambi : RT @Comincini: Al #MeetingRimini di CL un grande discorso di Mario #Draghi, che mette al centro i #giovani. Nel suo intervento, anche la… - Gardella90 : RT @Comincini: Al #MeetingRimini di CL un grande discorso di Mario #Draghi, che mette al centro i #giovani. Nel suo intervento, anche la… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi distinzione

E c’è da scommetterci che dopo il famosissimo «whatever it takes» del 2012 anche l’abbinata (polemica) coniata ieri da Mario Draghi sul «debito buono» contrapposto al «debito cattivo» avrà fortuna. La ...Il discorso di Draghi? "Mi ha colpito la distinzione tra debito buono fatto per investimenti che guardano al futuro e debito cattivo fatto per pure ragioni di sostentamento. Spero che i nostri ...