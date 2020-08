Champions League: via alle semifinali, Canale 5 trasmette Lione-Bayern Monaco (Di martedì 18 agosto 2020) Champions League Senza più italiane in corsa, la Uefa Champions League 2019/20 arriva alle semifinali, in un doppio confronto tra Francia e Germania. Diretta TV garantita, come ad ogni turno, in esclusiva da Sky, ad accezione dell’incontro tra il Lione e il Bayern Moanco, trasmesso anche in chiaro su Canale 5. Champions League in TV: le semifinali di martedì 18 e mercoledì 19 agosto 2020 Ecco date, orari di gioco e diretta TV delle semifinali di Champions League, che si giocano in partite secche: LIPSIA-PSG Martedì 18 agosto, ore 21.00, diretta SkySport Uno, SkySport Football e SkySport ... Leggi su davidemaggio

OptaPaolo : 13 - Considerando top-5 campionati europei, Champions League ed Europa League, #LautaroMartínez è il giocatore che… - SkySport : ?? IL PSG È IN FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ?? ? LIPSIA ?? PSG 0-3 Risultato finale ? ? #Marquinhos (13’) ? #DiMaria (42… - Gazzetta_it : #Barcellona e #ManCity: 1,8 miliardi spesi per non vincere in Europa - 84Sandroneee : RT @CampiMinati: 'L'Europa League non è la principale coppa europea, e quando una squadra o un allenatore riescono a vincere la Champions,… - manuelmagliola : RT @CampiMinati: 'L'Europa League non è la principale coppa europea, e quando una squadra o un allenatore riescono a vincere la Champions,… -