Ballando con le stelle, spuntano le prime coppie: Raimondo Todaro con Elisa Isoardi (Di martedì 18 agosto 2020) È tutto pronto, o quasi, per il ritorno in tv di Ballando con le stelle. Stando ad alcune indiscrezioni fornite da Blogo, sono stati scelti i primi accoppiamenti maestri-concorrenti. Fra questi spicca quello formato da Raimondo Todaro e Elisa Isoardi. Gli accoppiamenti definitivi verranno ufficializzati nei prossimi giorni sui canali social del programma. Il ritorno di Ballando con le stelle Milly Carlucci e l’intera troupe di Ballando con le stelle sta scaldando i motori per il ritorno in televisione. La nuova edizione dello show di Rai1 comincerà il 12 settembre e rappresenterà l’appuntamento del sabato sera per i suoi affezionati telespettatori. Saranno tantissime le restrizioni cui ... Leggi su thesocialpost

