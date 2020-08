Usa 2020, al via la convention democratica. Alec Ross, ex consigliere di Obama e Clinton: «Occhi puntati su AOC» – L’intervista (Di lunedì 17 agosto 2020) Negli Stati Uniti mancano poche ore all’inizio della convention democratica che, insieme a quella repubblicana in programma la pRossima settimana, segna l’avvio del rush finale nella corsa alla Casa Bianca. I sondaggi sorridono a Joe Biden. Ma dopo il ribaltone di quattro anni fa la parola d’ordine in casa democratica è unità. «È più una tregua», spiega a Open Alec Ross, ex consigliere per l’innovazione di Barack Obama e Hillary Clinton, oggi Distinguished Visiting Professor alla Bologna Business School e autore di Il nostro futuro (Feltrinelli). Alec RossApparentemente il partito sembra essere unito attorno a Biden. È davvero ... Leggi su open.online

