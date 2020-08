Ufficiale: Kamano è un nuovo giocatore della Lokomotiv Mosca (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo quattro stagioni con la maglia del Bordeaux, l’attaccante ivoriano Francois Kamano lascia la Francia e approda in Russia con la squadra della Lokomotiv Mosca. L’annuncio Ufficiale tramite il tweet della società rossobiancoverde. TRANSFER ALERT Please welcome our new number TWENTY FIVE – Francois Kamano#KamanoArrived #FCLM pic.twitter.com/4YWyjzziMX — FC Lokomotiv Moscow (@fcLokomotiv eng) August 17, 2020 Foto: Twitter Loko Mosca L'articolo Ufficiale: Kamano è un nuovo giocatore della Lokomotiv Mosca proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Kamano Ufficiale: Kamano è un nuovo giocatore della Lokomotiv Mosca alfredopedulla.com