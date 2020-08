Svelati i vincitori dei premi “Manlio Scopigno”: doppio trionfo per il Benevento (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Doppietta Benevento ai premi “Manlio Scopigno“. La giuria, composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo e da ex calciatori, ha deciso di premiare la Strega con due titoli. Il primo è finito nelle mani di Filippo Inzaghi, eletto miglior allenatore di serie B dell’ultima stagione. Il secondo, invece, è stato assegnato a Oreste Vigorito, al quale è stato attribuito il riconoscimento di presidente dell’anno. La cerimonia di consegna dei premi si svolgerà ad Amatrice il 28 Settembre, alle ore 17, presso l’Area del Gusto. premi Manlio Scopigno: Miglior Allenatore di Serie A: Simone Inzaghi (S.S. Lazio) Miglior Allenatore di Serie B: Filippo Inzaghi ... Leggi su anteprima24

