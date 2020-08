Scuola, i presidi chiedono lo scudo penale (Di lunedì 17 agosto 2020) Quando manca meno di un mese all’apertura della Scuola, i presidi chiedono che sia rivista la responsabilità penale. Il timore riguarda la sicurezza degli insegnanti e degli altri lavoratori in tempo di Covid. “Abbiamo chiesto prima della riapertura delle scuole di rivedere la responsabilità penale imputabile ai dirigenti scolastici in relazione alla sicurezza sugli ambienti di lavoro. Il Covid è equiparato a un incidente sul lavoro. Se il dirigente scolastico attua il protocollo sanitario allora non gli si deve imputare nulla”. Lo dice all’Ansa Antonello Giannelli, presidente dell’Anp (Associazione nazionale presidi). “Non parliamo di scudo penale - aggiunge - perché quello fa riferimento ... Leggi su huffingtonpost

