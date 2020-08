Santanchè se ne frega e non chiude la discoteca. Ecco la destra del rispetto delle regole (Di lunedì 17 agosto 2020) La trasformazione definitiva della destra italiana in un pericolosissimo mostro a tre teste fatto di supponenza, coatteria e menefreghismo è tutta nell’immagine di della senatrice di Fratelli d’Italia, Daniela Santanchè, che balla nella sua discoteca al grido di battaglia: “Ma che me frega, io non chiudo!”. Se una volta destra significava rispetto delle regole, oggi questa destra distorta e caricaturale è diventata l’esatto contrario: qualsiasi regola è discutibile, ogni regola può finire sotto i piedi danzanti di gente che al primo posto mette un sé stesso sempre più ciclopico, sempre più mostruoso. E se l’eroina politica di questa destra ... Leggi su ilfattoquotidiano

