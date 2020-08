Salvini contro Zingaretti: “Strumentalizza i morti di Covid per attaccare noi e Trump” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Secondo il Sole 24 ore è il peggior governatore d’Italia. All’inizio della pandemia brindava sui Navigli e abbracciava i ristoratori cinesi. Tranne l’anno di governo della Lega, il suo partito è ininterrottamente al potere dal novembre 2011, peraltro senza mai vincere chiaramente le elezioni e contribuendo in modo decisivo all’invasione di clandestini, al massacro delle pensioni, al taglio della sanità. Ora Nicola Zingaretti strumentalizza perfino i morti di Covid per attaccare la Lega, Trump e Bolsonaro“. Questo il duro commento tramite una nota da parte del leader della Lega Matteo Salvini contro Nicola Zingaretti. Quest’ultimo nelle scorse ore ha rivelato che Salvini “avrebbe fatto ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Salvini contro Salvini contro Zingaretti: "Peggior governatore d'Italia" Adnkronos Salvini al caseificio annusa la caciotta con mascherina abbassata. Boicottaggio al “pecorino leghista”

Salvini annusa una caciotta di formaggio con la mascherina abbassata. Scatta la protesta contro il “pecorino leghista”. Matteo Salvini in vacanza in Toscana scatena l’ennesima rivolta. Il segretario d ...

Speranza, le mascherine e i limiti alla libertà personale. I dubbi di Becchi e Palma

I nuovi obblighi introdotti dall'ordinanza del ministro Speranza potrebbero avere un obiettivo politico: Matteo Salvini. Chi mai andrà a dei comizi con la mascherina? Ecco, allora, come contrastarla.

