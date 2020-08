Rom, gli sgomberi sono una prova di forza per le elezioni. Ma Roma non ha bisogno di questo (Di lunedì 17 agosto 2020) È passata una settimana e il ricordo è ancora vivo: una novantina di agenti della Polizia Locale, una ventina di Carabinieri, dirigenti e funzionari del Comune di Roma, guardie della protezione animale, assistenti sociali dell’Ufficio Speciale Rom, giornalisti. Tutti stipati dalle prime ore dell’alba su un rettangolo asfaltato tra la Tangenziale e il fiume Tevere, lungo via del Foro Italico. Il senso della grande operazione d’agosto lo rivelerà Virginia Raggi nella sua newsletter settimanale: “Sgomberato il campo rom in via del Foro Italico, un insediamento abusivo con baracche fatiscenti, bombole del gas pericolose, allacci illegali e privi di protezione. Tramite la Sala Operativa Sociale, è stato offerto aiuto alle persone fragili e realmente bisognose”. È la “bufala” del ... Leggi su ilfattoquotidiano

