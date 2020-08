Naike Rivelli attacca Celentano: “Nessun rispetto per mia madre” (Di lunedì 17 agosto 2020) Naike Rivelli non è una persona a cui piace utilizzare mezzi termini: stavolta si è scagliata contro Adriano Celentano, colpevole di aver dato una vecchia storia di gossip in pasto ai giornali. Ornella Muti e Adriano Celentano sono state due icone (oggi diremmo sex symbol) del cinema italiano anni Ottanta. I due hanno recitato insieme nei film Innamorato Pazzo … L'articolo Naike Rivelli attacca Celentano: “Nessun rispetto per mia madre” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

tweetnewsit : Rivelazione di Adriano Celentano: l’attacco di Naike Rivelli - clikservernet : Adriano Celentano e Ornella Muti, Naike Rivelli sulla loro storia d’amore: “Lui, che uomo triste” - Noovyis : (Adriano Celentano e Ornella Muti, Naike Rivelli sulla loro storia d'amore: 'Lui, che uomo triste') Playhitmusic - - louiscyfere : Naike Rivelli attacca pubblicamente Adriano Celentano - zazoomblog : Naike Rivelli irresistibile sotto la doccia: non indossa nulla – FOTO - #Naike #Rivelli #irresistibile #sotto -