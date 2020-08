‘Miracolo’ in Toscana: gattino viaggia nel vano motore di un’auto per 200 km e resta illeso (Di lunedì 17 agosto 2020) E’ riuscito a percorrere ben 200 chilometri intrappolato nel vano motore di un’auto restando illeso. Il cucciolo di gatto salvato ieri dal vigili del Fuoco di Prato, insieme ai soccorritori dell’ambulanza veterinaria Earth Prato, sta bene. Il conducente dell’automobile si è accorto della presenza del micio dopo essere rientrato a Prato da Punta Ala (Grosseto), e ha chiamato subito i soccorsi. I vigili del Fuoco hanno rimosso alcune paratie dal vano motore dell’auto e rinfrescato con l’animale con dell’acqua. Un gruppo di soccorritori dell’ambulanza veterinaria Earth ha estratto il cucciolo e l’ha portato in clinica per le cure. “Il piccolo sta fisicamente bene anche se e’ ancora molto spaventato – ... Leggi su meteoweb.eu

