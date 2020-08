Milano, tassisiti rapinati. La confessione: 'Volevo strafarmi di cocaina' (Di lunedì 17 agosto 2020) 'Ci siamo divisi i soldi, ..., siamo andati a comprarci cocaina, ..., quella notte io ho dormito nella stazione di Certosa, ero strafatto'. Lo ha messo a verbale Mohamed Nassar , detto 'Habib', 27enne ... Leggi su leggo

leggoit : Milano, tassisiti rapinati. La confessione: «Volevo strafarmi di cocaina» -

Ultime Notizie dalla rete : Milano tassisiti

In Salento non andavano in vacanza. Cercavano un appoggio. Un posto dove restare «imboscati» per qualche tempo. Lontano da Milano e da Quarto Oggiaro , dove qualcuno, in quartiere, quando è iniziato a ...«Ci siamo divisi i soldi (...) siamo andati a comprarci cocaina (...) quella notte io ho dormito nella stazione di Certosa, ero strafatto». Lo ha messo a verbale Mohamed Nassar, detto 'Habib', 27enne ...