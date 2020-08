Miguel Bosè guida la protesta di Madrid contro l'obbligo delle mascherine: 'Io sono la resistenza' (Di lunedì 17 agosto 2020) . sono migliaia le persone che domenica sono scese in piazza a Madrid per protestare contro l'uso ... Leggi su leggo

Diventa un caso social l'appello di Miguel Bosé alla "resistenza" contro le misure intraprese dal governo spagnolo per combattere la pandemia da coronavirus. Domenica scorsa sono scese in piazza a Mad ...