Matrix 4, Keanu Reeves rassicura i fan: le riprese proseguono a buon ritmo (Di lunedì 17 agosto 2020) Keanu Reeves ha rilasciato all’Associated Press un’intervista, in cui ha parlato di Bill & Ted 3, una commedia in arrivo prossimamente. L’attore ha anche fornito alcuni aggiornamenti riguardo a Matrix 4, suggerendo che potrebbero non esserci ulteriori ritardi. Reeves è attualmente occupato con alcune riprese a Berlino. https://twitter.com/APEntertainment/status/1295108669101625344 I lavori per il nuovo capitolo della saga fantascientifica si erano bruscamente interrotti appena poche settimane dopo l’inizio delle riprese a causa dell’emergenza sanitaria. Molti pensavano che questo potesse tradursi in un nuovo rinvio (dopo quello comunicato poche settimane fa), eppure l’attore protagonista ha dichiarato che i lavori procedono abbastanza ... Leggi su optimagazine

Le riprese di Matrix 4 sono ripartite a Berlino e l'attore Keanu Reeves ha condiviso alcuni aggiornamenti riguardanti i lavori nella capitale tedesca.

