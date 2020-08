Macron al fianco del popolo bielorusso: l’appello su Twitter (Di lunedì 17 agosto 2020) Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, si schiera al fianco del popolo bielorusso. Su Twitter arriva l’appello all’Ue del primo ministro transalpino. Prende una posizione decisa Emmanuel Macron, che si schiera apertamente al fianco del popolo bielorusso, attraverso un tweet sul proprio profilo. Il primo ministro francese si è mostrato solidale con tutti coloro che … L'articolo Macron al fianco del popolo bielorusso: l’appello su Twitter proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

HuffPostItalia : Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia - repubblica : Bielorussia, l'appello di Macron: 'Ue deve mobilitarsi al fianco del popolo che manifesta per la libertà' [aggiorna… - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia - ascochita : RT @HuffPostItalia: Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia - zazoomblog : Macron chiama lUe al fianco della protesta popolare in Bielorussia - #Macron #chiama #fianco #della -

Ultime Notizie dalla rete : Macron fianco Bielorussia, l'appello di Macron: "Ue deve mobilitarsi al fianco del popolo che manifesta per la libertà" la Repubblica Macron chiama l'Ue al fianco della protesta popolare in Bielorussia

“L’Unione europea deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...

Bielorussia, Macron: Ue continui a mobiltarsi per la protesta pacifica

L'Unione europea "deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...

“L’Unione europea deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...L'Unione europea "deve continuare a mobilitarsi al fianco delle centinaia di migliaia di bielorussi che manifestano pacificamente per il rispetto dei loro diritti, della loro libertà e della loro sovr ...