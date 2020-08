L’Asl Napoli 2: Tamponi, migliaia di richieste da parte dei cittadini che tornano dall’estero (Di lunedì 17 agosto 2020) “In merito all’effettuazione dei Tamponi a cittadini residenti sul territorio dell’Asl Napoli 2 Nord di rientro dall’estero, il Dipartimento di Prevenzione ha già ricevuto oltre 1,500 richieste all’indirizzo dichiarazioneviaggiatore@aslNapoli2nord.it”. Lo rende noto l’Asl Napoli 2 Nord, ricordando che il tampone è sempre un esame diagnostico che fa seguito alle valutazioni degli epidemiologi. Un tampone effettuato troppo presto rispetto all’esposizione al virus, infatti, potrebbe determinare dei falsi negativi, causando gravi rischi per la popolazione. La tempistica di effettuazione del tampone, quindi, non è legata a questioni organizzative, ma a valutazioni epidemiologiche. Già in queste ore molti dei ... Leggi su ildenaro

mac10220953 : @GiovannaBarresi @Miti_Vigliero @neXtquotidiano Altro contagio al noto e frequentatissimo caffè Marianiello di Pia… - Scisciano : Coronavirus in Italia, salgono i contagi: a Fiumicino scattano i test per chi rientra dai paesi a rischio: Napoli,… - gigio_muffin : RT @AndreaGradone: @VincenzoDeLuca Caro De luca, perché in altri aeroporti(Venezia)sono già organizzati con i tamponi e invece la regione C… - catirafaella : @drsilenzi @Massimo9456 @robersperanza L’ho scritto cinquecento volte rispondendo a chi me lo chiedeva: ASL Napoli 3 Sud - AndreaGradone : @VincenzoDeLuca Caro De luca, perché in altri aeroporti(Venezia)sono già organizzati con i tamponi e invece la regi… -

Ultime Notizie dalla rete : L’Asl Napoli Coronavirus: giovane di ritorno da Malta primo caso positivo ai test a Fiumicino Affaritaliani.it