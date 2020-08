Inter, Marotta: “Caso Conte? Tutto dimenticato. Un onore rappresentare l’Italia” (Di lunedì 17 agosto 2020) Dopo la tempesta, culminata con l'ormai celebre sfogo di Antonio Conte, l'Inter sembra aver ritrovato il sereno. Lo indica secondo posto in classifica in Serie A e il cammino in Europa League con l'accesso fino alla semifinale. L'amministratore delegato Beppe Marotta analizza la situazione della formazione nerazzurra ai microfoni di Sky Sport: "Quello che è successo con Conte sono dinamiche di un gruppo sportivo, è Tutto dimenticato. La presenza del presidente è significativa, siamo ad un passo importante da un giusto riconoscimento. La determinazione di squadra e allenatore è quella giusta".caption id="attachment 652193" align="alignnone" width="1024" Getty Images/captionORGOGLIOMarotta commenta anche l'ottimo risultato della Primavera, ... Leggi su itasportpress

