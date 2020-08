Grana Higuain, la Juve è in ostaggio (Di lunedì 17 agosto 2020) Quale futuro per Higuain ? Chi sarà il centravanti della nuova Juve di Pirlo ? La risposta ai due interrogativi è collegata perché il Pipita rappresenta al momento il nodo principale da sciogliere in ... Leggi su corrieredellosport

salvione : Grana Higuain, la Juve è in ostaggio - sportli26181512 : Grana Higuain, la Juve è in ostaggio: L’argentino non intende rinunciare ai 7,5 milioni del contratto: senza la sua… - infoitsport : Due anni fa salvatore della patria al Milan, ora Higuain è una grana per la Juve - infoitsport : Due anni fa salvatore della patria al Milan, ora Higuain è una grana per la Juve - MondoNapoli : Da Torino - Higuain è una grana per la Juventus - -