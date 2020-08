Coronavirus: maxi raduno in chiesa Corea Sud, 300 casi (Di lunedì 17 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 17 AGO - Oltre 300 persone legate alla chiesa Sarang Jeil di Seul sono risultate positive al Coronavirus. Lo riporta la Cnn. Le autorità sudCoreane hanno deciso di denunciare il pastore ... Leggi su corrieredellosport

