Chi è Elizabeth Debicki, l’attrice che interpreterà il ruolo di Lady Diana in The Crown? (Di lunedì 17 agosto 2020) Ecco chi è Elizabeth Debicki, biografia e carriera dell’attrice che interpreterà il ruolo di Lady Diana in The Crown Elizabeth Debicki è nata a Parigi il 24 agosto 1990, è un’attrice australiana di origini polacche. La Debicki ha manifestato la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo una ragazzina, si è infatti diplomata in recitazione al Victorian College of the Arts dell’Università di Melbourne. Dopo il diploma si è dedicata inizialmente al teatro, poco dopo è approdata anche al cinema. L’attrice ha fatto il suo debutto nel 2011 nella commedia Tre uomini e una pecora, nel 2013 l’abbiamo invece vista nel cast de Il ... Leggi su nonsolo.tv

La Lady Diana di The Crown sarà l'attrice australiana Elizabeth Debicki. Lo ha annunciato la produzione, secondo quanto riferisce il sito della Bbc, spiegando che la star di 'Night Manager' prenderà i ...

L’attrice australiana, 29 anni, interpreterà la principessa del Galles nelle stagioni cinque e sei, raccontando i momenti più difficili e drammatici della sua vita ...

