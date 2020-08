Caprari entra nella scuderia di Totti: è il primo calciatore di Serie A (Di lunedì 17 agosto 2020) Gianluca Caprari, attaccante della Sampdoria, sarà il primo in Serie A nella scuderia di Francesco Totti Gianluca Caprari è destinato a lasciare la Sampdoria. Su di lui l’interessamento del Parma, dove era in prestito ma dal quale non è stato riscattato, Torino e Genoa. A breve l’attaccante, come riporta il Secolo XIX, dovrebbe ufficializzare il passaggio dalla Reset Group alla CT10, diventando il primo calciatore in Serie A nella scuderia di Francesco Totti. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

forzaroma : #Caprari entra nella #CT10 di #Totti: “Una grande soddisfazione” – FOTO - siamo_la_Roma : ??? Il colpo anticipato dai giornali ?? Ora arriva l'annuncio ufficiale ?? #Caprari entra nella scuderia di #Totti (… - OfficialJimmyBP : I grandi nomi. ?? - LAROMA24 : Totti, ecco il primo 'acquisto' in A: l'ex giallorosso Caprari entra nella CT10. Nel mirino anche Zielinski #AsRoma - GuyTotti : RT @forzaroma: #Totti piazza il primo colpo in Serie A: #Caprari entra nella CT10 #ASRoma -

Ultime Notizie dalla rete : Caprari entra Caprari entra nella CT10 di Totti: “Una grande soddisfazione” – FOTO ForzaRoma.info Caprari entra nella scuderia di Totti: è il primo calciatore di Serie A

Gianluca Caprari è destinato a lasciare la Sampdoria. Su di lui l’interessamento del Parma, dove era in prestito ma dal quale non è stato riscattato, Torino e Genoa. A breve l’attaccante, come riporta ...

Calciomercato Benevento, altro attaccante da Serie A | Perfetto per Inzaghi

Continua il lavoro del ds Foggia per rinforzare il Benevento. Per l’attacco delle ‘streghe’, il nome nuovo è quello di Gianluca Caprari. Dopo la promozione in Serie A, il Benevento continua a dimostra ...

Gianluca Caprari è destinato a lasciare la Sampdoria. Su di lui l’interessamento del Parma, dove era in prestito ma dal quale non è stato riscattato, Torino e Genoa. A breve l’attaccante, come riporta ...Continua il lavoro del ds Foggia per rinforzare il Benevento. Per l’attacco delle ‘streghe’, il nome nuovo è quello di Gianluca Caprari. Dopo la promozione in Serie A, il Benevento continua a dimostra ...