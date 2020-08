Parma, i nuovi positivi sono 7. In regione + 51 casi, 19 collegati alle vacanze (Di domenica 16 agosto 2020) Dall'inizio dell'epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 30.436 casi di positività, 51 in più rispetto a ieri, di cui 31 asintomatici individuati nell'ambito delle attività di ... Leggi su gazzettadiparma

parmapress_24 : Coronavirus- A Parma sette nuovi contagi, zero decessi - - gazzettaparma : Contagi, i nuovi dati aggiornati per Parma e l'Emilia Romagna - lungoparma : La Rugby Parma allarga la trequarti con Piccioli e Scalvi: Prosegue la compagna di rafforzamento sul mercato per la… - dvaldi1 : #Coronavirus Parma, “spuntano” 154 nuovi morti/ Emilia Romagna “Non erano conteggiati”… - magicaGrmente22 : Se neppure così ci si fanno più domande non c'è davvero speranza alcuna. Coronavirus Parma, “spuntano” 154 nuovi m… -