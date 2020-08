Medicina, sono di più le laureate ma non le chirurghe. “Mi dissero: sei brava, peccato che tu sia una donna. Troppa fatica e incognita gravidanze, in sala operatoria preferiscono gli uomini” (Di domenica 16 agosto 2020) “Per una donna non è facile essere identificata come chirurgo, soprattutto con i dottori più anziani che di donne in chirurgia non ne hanno mai viste tante”. Greta (nome di fantasia) è specializzata in Chirurgia generale e lavora in un ospedale in provincia di Grosseto, Toscana. Ama il suo lavoro, per questo dice di non aver mai voluto dare peso a certi atteggiamenti “maschilisti” nei suoi confronti. “Non è ancora il momento per noi – aggiunge Elena, specializzanda al quarto anno – quando saranno strutturati gli specializzandi di oggi allora potremmo dire davvero basta”. Le sale operatorie stanno cambiando: il numero delle dottoresse è cresciuto. A non cambiare, però, sono gli episodi di maschilismo, nella scelta di chi tiene il bisturi o a chi destinare un ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ultime Notizie dalla rete : Medicina sono Borse di studio per le specializzazioni in medicina, sono 650 in Puglia. Record italiano BariViva Coronavirus, l’Europa torna a chiudersi

A Parigi obbligo di mascherina, vietato fumare all’aperto in Spagna, la Germania richiude le scuole. Nel mondo 21 milioni di contagi. In Argentina prolungato il lockdown per tutto il mese di agosto. B ...

Sputnik V, il preneumologo Alexander Chucalin si dimette dal consiglio del ministero: 'Vaccino viola deontologia medica'

