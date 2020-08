Il decreto Rilancio è un flop. E paghiamo i ritardi della Pubblica Amministrazione (Di domenica 16 agosto 2020) Roma, 16 ago- Lo stato di emergenza perenne in cui viviamo e il decreto Rilancio non sono bastati a velocizzare i pagamenti della Pa ai suoi fornitori. Il lupo, dunque, perde il pelo ma non il vizio. A lanciare l’allarme è stato il Centro Studi della Cgia di Mestre. Per capire cosa è successo è necessario analizzare il report degli artigiani mestrini. La pandemia non basta a smuovere la burocrazia Il decreto Rilancio, coinvolgendo l’onnipresente Cassa Depositi e Prestiti, “ha messo a disposizione delle Aziende Sanitarie Locali, delle Regioni e degli enti locali 12 miliardi di euro per liquidare i debiti commerciali maturati prima della fine del 2019”. I soldi, dunque, stavolta c’erano ed erano serviti su un piatto ... Leggi su ilprimatonazionale

