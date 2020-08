Brindisi, i carabinieri sequestrano 500 ricci a pregiudicato (Di domenica 16 agosto 2020) Brindisi - L'attività di controllo dei carabinieri nel Brindisino ha consentito di bloccare un 44enne pregiudicato, che aveva nella sua auto ben 500 ricci di mare, destinati alla vendita ma privi dei ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

BRINDISI - L'attività di controllo dei carabinieri nel brindisino ha consentito di bloccare un 44enne pregiudicato, che aveva nella sua auto ben 500 ricci di mare, destinati alla vendita ma privi dei ...

