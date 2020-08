Atletica, splendido Tamberi a Leverkusen: prima vittoria stagionale per l’azzurro e record nel meeting tedesco (Di domenica 16 agosto 2020) La stagione di Gianmarco Tamberi riparte con una vittoria all’estero. A Leverkusen, in Germania, l’azzurro si prende il successo saltando 2,29 al primo tentativo e riesce a sconfiggere il tedesco Mateusz Przybylko, oro continentale all’aperto, secondo con 2,26. Una prova di carattere per il 28enne marchigiano, campione europeo indoor dell’alto, che tira fuori il suo temperamento da agonista, a oltre un mese dalla sua ultima uscita di inizio luglio. Per due volte rimane in gara superando la misura con il terzo e ultimo salto a disposizione, a 2,23 e 2,26, mentre aveva iniziato senza problemi a 2,15 e proseguito con 2,20 dopo un nullo a questa quota. Poi il match point decisivo che è anche il record del meeting, nella ... Leggi su sportfair

Un record del mondo, un record d'Europa, e ben dodici migliori prestazioni mondiali dell'anno, questo il sontuoso bilancio dell'Herculis, primo meeting vero della Wanda Diamond League dopo la pandemia ...

Atletica, l’afa di agosto non fa paura alla Tirreno

La Tirreno non vuole mollare i campi di gara anche in agosto, a ben ragione, per testare la preparazione in vista dei campionati regionali e italiani di settembre. Nella splendida cornice dello Stadio ...

