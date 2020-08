Ardea, controlli a tappeto sul litorale nel weekend di Ferragosto: 170 le sanzioni elevate (Di domenica 16 agosto 2020) In questo weekend ferragostano la polizia locale di Ardea ha controllato tutte le spiagge dei consorzi di Tor San Lorenzo e l’intero lungomare di pertinenza comunale, con pattuglie che hanno verificato e in alcuni casi sanzionato i veicoli che hanno circolato nell’entroterra, in particolare nelle vie adiacenti le spiagge, in situazioni di particolare congestione della circolazione, dove sono state elevate anche sanzioni per la sosta selvaggia. “In linea generale possiamo dire – ha dichiarato il comandante della polizia locale Sergio Ierace – che le raccomandazioni preventive emanate nei giorni precedenti sono state efficaci, stante l’evasione dalle stesse in pochissimi casi, ma la cittadinanza è apparsa attenta raccogliendo le indicazioni anche degli Stewart che hanno eseguito ... Leggi su ilcorrieredellacitta

