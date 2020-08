Tracollo Barcellona, Bartomeu: “Decisioni già prese” (Di sabato 15 agosto 2020) Dopo il terrificante 8-2 subito venerdì sera dal Bayern Monaco nei quarti di finale di Champions League, in casa Barcellona si respira un’aria pesante destinata a provocare un vero e proprio terremoto all’interno del club. I catalani, che hanno chiuso la stagione senza alcun trofeo in bacheca, non subivano una umiliazione del genere dal 1946, quando vennero sconfitti per 8-0 dal Siviglia negli ottavi di finale di Coppa del Spagna. Champions League, il Bayern distrugge il Barca e vola in semifinale: clamoroso 8-2 Il Presidente blaugrana, Joseph Maria Bartomeu, parlando ai microfoni di Movistar, ha annunciato che saranno presi provvedimenti importanti nei prossimi giorni: “È stata una serata molto dura. Mi dispiace per i tifosi, per tutti coloro che fanno parte del Barca, per i giocatori, per tutti. Oggi non siamo ... Leggi su sport.periodicodaily

