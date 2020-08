Torino, ecco i primi colpi per Giampaolo: fatta per Rodriguez, si inseguono Linetty e Biglia (Di sabato 15 agosto 2020) Il Torino sta mettendo a segno i primi colpi per Marco Giampaolo: fatta per Rodriguez e il rinnovo di Ansaldi Il Torino ha messo a segno i primi due colpi per Marco Giampaolo, entrambi sulla fascia sinistra. Stiamo parlando di Ricardo Rodriguez e del rinnovo di Cristian Ansaldi. Ma non finisce qui. Secondo La Gazzetta dello Sport il neo tecnico granata ha chiesto a Cairo e Vagnati di prendere elementi con i quali ha già lavorato per poter abbreviare i tempi di messa a punto degli schemi. Ed ecco perché sul taccuino del d.t. ci sono altri milanisti. Un nome spuntato in queste ultime ore è quello di Lucas Biglia, che potrebbe bene interpretare il ruolo ... Leggi su calcionews24

