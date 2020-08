Mission: Impossible 7, spettacolare incidente sul set, ferme le riprese (Di sabato 15 agosto 2020) Mission: Impossible 7 spettacolare incidente. Mission Impossible, mai come in questo periodo sembra un titolo che rispecchia in pieno quello che sta accadendo alle riprese di Mission: Mission: Impossible 7 di Christopher McQuarrie, Mission: Impossible 7 spettacolare incidente sul setbloccato prima dal coronavirus poi da un incidente sul set nell’Orfordshire, che per fortuna non ha causato vittime. Le riprese veneziane erano state di colpo interrotte a fine febbraio e poi definitivamente i primi di marzo, dall’insorgere dell’emergenza coronavirus. Mission ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

marcotravaglio : EFFETTO SPELACCHIO Quando @virginiaraggi ha annunciato che si ricandida, ho pensato: mission impossible. Poi ho le… - AndySportWomen : @Eurosport_IT Se rimane #Bartolemeu la vedo mission impossible ma mai dire mai dopo l'imbarcata storica di ieri sera - CasualRao : @kumail7izvi Mission impossible hahahahaha - TommyBrain : Sputnik:Mission Impossible, lezione di arrampicata su divano del bulldog subisce battuta d’arresto - IacobellisT : Sputnik:Mission Impossible, lezione di arrampicata su divano del bulldog subisce battuta d’arresto -