Iran, Onu respinge risoluzione Usa per embargo armi (Di sabato 15 agosto 2020) NEW YORK, 14 AGO - Il consiglio di sicurezza dell'Onu respinge la risoluzione americana per prolungare l'embargo alla vendita di armi all'Iran. Lo afferma il segretario di stato, Mike Pompeo. "Il ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

repubblica : Iran, l'Onu boccia la mozione Usa sull'embargo di armi. L'ira di Pompeo [aggiornamento delle 02:01] - repubblica : Iran, l'Onu boccia la mozione Usa sull'embargo di armi. L'ira di Pompeo - angiuoniluigi : RT @repubblica: Iran, l'Onu boccia la mozione Usa sull'embargo di armi. L'ira di Pompeo [aggiornamento delle 02:01] - TelevideoRai101 : Onu,no mozione Usa su embargo armi Iran - n_nad1a : RT @CCKKI: Il consiglio di sicurezza dell'#Onu #respinge la risoluzione #USA per prolungare l'#embargo alla vendita di #armi all'#Iran. Lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Iran Onu Iran, l'Onu boccia la mozione Usa sull'embargo di armi. L'ira di Pompeo la Repubblica Onu: bocciata richiesta Usa di estendere embargo armi contro l'Iran

New York, 15 ago 01:42 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto la richiesta dell'amministrazione statunitense di estendere un embargo sulle armi contro l'Iran ...

Iran, l'Onu boccia la mozione Usa sull'embargo di armi. L'ira di Pompeo

NEW YORK - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha approvato una risoluzione proposta dagli Stati Uniti per estendere l'embargo sulle armi all'Iran, che scade a ottobre. Solo due Paesi ha ...

New York, 15 ago 01:42 - (Agenzia Nova) - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha respinto la richiesta dell'amministrazione statunitense di estendere un embargo sulle armi contro l'Iran ...NEW YORK - Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non ha approvato una risoluzione proposta dagli Stati Uniti per estendere l'embargo sulle armi all'Iran, che scade a ottobre. Solo due Paesi ha ...