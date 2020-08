Golden Labrador dà alla luce 13 cuccioli neri: sorpresa per i suoi padroni (Di sabato 15 agosto 2020) Un Golden Labrador ha dato alla luce una cucciolata di 13 cuccioli con il manto nero, proprio come il loro papà. A rimanere sopresa è stata la padrona, non certo per il colore del manto ma per il numero di cuccioli. sorpresa del numero di cuccioli neri del Golden Labrador La proprietaria Catherine Smith, 37 anni, ha detto di essere rimasta sbalordita quando i cuccioli hanno continuavano a venire dopo che la sua cagnolina di tre anni Lucy, Golden Labrador, è entrata in travaglio . Sebbene la cucciolata sfornata non possa detenere il record inglese (attualmente lo detiene una cucciolata di 14 Labrador), questa ... Leggi su kontrokultura

