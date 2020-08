Georgette Polizzi, la malattia la blocca in acqua ma suo marito è sempre pronto a sostenerla (Di sabato 15 agosto 2020) E’ un’altra estate difficile per Georgette Polizzi che in vacanza con suo marito ha capito che in acqua non può più divertirsi come un tempo ma non importa, la felicità ce l’ha accanto. Georgette è sempre con suo marito, sta per arrivare il primo anniversario di matrimonio e la 38enne confida che è stato l’anno più bello della sua vita. E’ un amore immenso quello che la lega a David Tresse, così forte da superare tutto, anche la malattia. Georgette Polizzi da qualche anno ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Ricorda quando si tuffavano in mare e i loro bagni erano infiniti, le loro gare, i giochi. Oggi è diverso e commenta che le ... Leggi su ultimenotizieflash

blogtivvu : Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con il salvagente”, il post motivazionale e… - blogtivvu : Georgette Polizzi: “Per la sclerosi multipla devo fare il bagno in mare con il salvagente”, il post motivazionale e… -