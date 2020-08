Dovete prendere un aereo? Attenti alla mascherina: non tutte sono ammesse (Di sabato 15 agosto 2020) Valentina Dardari ammesse solo quelle chirurgiche, come scritto nell’allegato al Dpcm. Per Alitalia vanno bene anche quelle superiori. Le altre compagnie: ok anche se fatte in casa Attenzione se Dovete prendere un aereo perché, come al solito, potrebbero nascere dei problemi al momento dell’imbarco. Questa volta si tratta del tipo di mascherine da dover indossare durante il volo. E a creare il problema è ovviamente il testo contenuto nel nuovo Dpcm firmato dal presidente del Consiglio. Strano. Tutto nascerebbe da una semplice parola: chirurgica. Attenzione a prendere l'aereo Compagnie aeree e viaggiatori subito nel panico. In teoria, stando a quanto riportato, si potrebbero usare solo le mascherine chirurgiche. tutte le altre no. ... Leggi su ilgiornale

despairguren : La cosa che ho pensato. La cosa che ho pensato. Mi voglio prendere a pizze da sola. Mi dovete rinchiudere. - PodiniAlessand1 : @william_huez @MCaronni Stile Juve, vi dovete prendere qualche arbitro europeo, su, sveglia. - Lincy10415 : Se rifanno il film di Biancaneve dovete prendere lei. ?? #comesorelle - Danielle_Jera : RT @Dana87796675: Si deve estinguere il genere umano....bastardi voi tutta la famiglia un camion di faccia dovete prendere spero l'iddio ???… - metalblanco1991 : @erretti42 @MPenikas @GianniMagini @Gio2020Gio @carlakak @GioChirilly @ZuccaOscar @SCavatton @fatelli_michele… -

Ultime Notizie dalla rete : Dovete prendere Dovete prendere un aereo? Attenti alla mascherina: non tutte sono ammesse ilGiornale.it Coronavirus, Crisanti: «Follia lasciare tutto aperto, così si raddoppiano i casi»

Il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova e protagonista, prima del raffreddamento del rapporto con il governatore Zaia, del modello Veneto, da mesi si batte con ...

Barcellona, caos dopo la batosta. Pique: "Pronto ad andarmene, abbiamo toccato il fondo"

Roma, 14 agosto 2020 - Una sconfitta che sicuramente lascerà il segno. Un'umiliazione storica per il Barcellona in Champions League, sconfitto per 8-2 dal Bayern. Dopo questa batosta storica, che lasc ...

Il professor Andrea Crisanti, docente di Microbiologia dell’Università di Padova e protagonista, prima del raffreddamento del rapporto con il governatore Zaia, del modello Veneto, da mesi si batte con ...Roma, 14 agosto 2020 - Una sconfitta che sicuramente lascerà il segno. Un'umiliazione storica per il Barcellona in Champions League, sconfitto per 8-2 dal Bayern. Dopo questa batosta storica, che lasc ...