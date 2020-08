Dembele: «Loro erano una grande squadra ma noi abbiamo alzato il nostro livello di gioco» (Di sabato 15 agosto 2020) Moussa Dembele, autore della doppietta con cui ha eliminato il Manchester City, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Moussa Dembele, autore della doppietta che ha eliminato il Manchester City dalla Champions League, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Le sue parole. «Dobbiamo crederci, siamo felici di andare avanti. Ci sono delle grandi squadre, come il City. Noi abbiamo alzato il nostro livello di gioco e abbiamo vinto la partita. Cosa mi ha detto Garcia? Mi ha detto che sarei partito dalla panchina, di rimanere concentrato. Questo mi ha motivato, per me era importante e volevo dare una mano alla squadra. Siamo passati, questa è la cosa più importante». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

