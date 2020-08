Coronavirus, anche l'Austria corre ai ripari: controlli severi per chi torna dalle vacanze (Di sabato 15 agosto 2020) Tutti lo sanno: in piena pandemia sarebbe stato saggio mantenere chiuse le frontiere e anche limitare al massimo gli spostamenti tra regioni. Ma le ragioni dell'economia hanno prevalso sui rischi. E ... Leggi su globalist

Covid19 Sicilia, 8 nuovi casi a Carini e 5 a Caltanissetta

Tre operatori di una comunità di Caltanissetta che si occupa di donne in difficoltà sono risultati positivi al covid19. Lo ha fatto sapere il direttore generale dell’Asp di Caltanissetta Alessandro Ca ...

Covid, casi in aumento: Guerra (Oms) spiega come tornare indietro

Sono molti gli esperti – e non solo – preoccupati per l’aumento dei casi di coronavirus a cui si assiste negli ultimi giorni in Italia. L’ultimo a esprimere il suo sconcerto è Ranieri Guerra, il diret ...

