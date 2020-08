Chris Evans: "In politica mi sento a mio agio, da Hollywood invece, troppe pressioni" (Di sabato 15 agosto 2020) Chris Evan ha recentemente parlato del suo impegno in politica e fatto un confronto tra l'ambiente della politico e quello del cinema, secondo lui più aggressivo. Chris Evans è stato un'icona di Hollywood negli ultimi due decenni, ma ora l'attore si sta muovendo in un territorio diverso, quello della politica e ha fatto dei confronti con il mondo del cinema. Recentemente Chris Evans ha parlato del suo impegno in politica e pur ammettendo di non essere sicuro (al momento) di voler intraprendere una carriera in questo ambito, l'anno scorso ha visitato Washington DC, per incontrare alcuni funzionari politici e a incominciare a muovere i primi passi nel nuovo ambiente. Evans ha persino avviato un sito web ... Leggi su movieplayer

Chris Evan ha recentemente parlato del suo impegno in politica e fatto un confronto tra l'ambiente della politico e quello del cinema, secondo lui più aggressivo. Chris Evans è stato un'icona di Holly ...

