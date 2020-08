Sky, Camicioli: "Solo Maradona era incedibile, oggi possono andar via tutti" (Di venerdì 14 agosto 2020) Davide Camicioli, giornalista Sky, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "C'è soltanto un calciatore che era incedibile, ossia Diego Armando Maradona ... Leggi su tuttonapoli

news24_napoli : Sky, Camicioli: "Cedere Koulibaly? Solo Maradona era incedibile… - digitalsat_it : #SkySportMotoGP, Diretta #AustrianGP. In chiaro differita @TV8it - GuidoAnzuoni : Non avendo l'abbonamento non conoscevo cosa fosse la MotoGP su Sky ma Camicioli e i fab3 su tv8 erano una goduria.… - digitalsat_it : #SkySportMotoGP, Diretta #CzechGP (6 - 9 Agosto 2020). In chiaro differita @TV8it - Il13Apostolo : @IvanBiancoNeroJ #bergomi fottiti tu e @SkySport che ti tiene lì! @sky voglio gli sconti sui pacchetti, xché vi pag… -

Ultime Notizie dalla rete : Sky Camicioli Sky, Camicioli: "Solo Maradona era incedibile, oggi possono andar via tutti" Tutto Napoli