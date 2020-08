Sì a terzo mandato e alleanze Nel M5S passa la linea Di Maio (Di venerdì 14 agosto 2020) Sì alla modifica del mandato zero, quindi sì alla ricandidatura di Virginia Raggi a sindaco di Roma e via libera alle alleanze con i partiti tradizionali sui territori. Con 39.235 voti (80,1 per cento) i militanti del Movimento 5 stelle hanno dato il via libera alla modifica del mandato zero, mentre... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani

