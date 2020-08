Reddito di cittadinanza: pagamento agosto in arrivo, ma non per tutti (Di venerdì 14 agosto 2020) Quali sono le date di accredito del Reddito di cittadinanza per il mese di agosto? Le date variano infatti in base al tipo di beneficiario, se id lungo corso o se nuovo richiedente. Precisando subito che chi ha fatto domanda entro agosto lo riceveranno nel mese successivo, mentre la data per chi ha fatto domanda entro il mese di luglio potrà avere il primo accredito questo mese.Segui Termometro Politico su Google News Reddito di cittadinanza: le date dell’accredito pagamento Carta e pagamento, per chi ha presentato richiesta entro il mese di luglio, dovrebbero arrivare a partire dal 15 agosto, più presumibilmente da lunedì 17 agosto, cadendo il 15 di sabato (e di ... Leggi su termometropolitico

