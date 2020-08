Meghan Markle compra casa con Harry a Santa Barbara (Di venerdì 14 agosto 2020) Meghan Markle e suo marito Harry hanno acquistato una nuova casa a Santa Barbara. Nonostante il loro allontanamento da Buckingham Palace, i due coniugi (ex) reali continuano a catalizzare l’attenzione dei mass media a livello internazionale. A causa di questo, i due non riescono a trovare pace. Come informa il portale Gossip e TV, dal loro matrimonio fino ad oggi, Harry e Meghan avrebbero traslocato per ben cinque volte. Secondo quanto informa il tabloid americano People, la coppia reale avrebbe trovato una nuova residenza super lussuosa a 50 chilometri da Los Angeles. La dimora sarebbe costata 10 milioni di dollari. Durante il lockdown causato dall’emergenza coronavirus, Harry e Meghan hanno scelto di ... Leggi su kontrokultura

