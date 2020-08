Mantovani-Mediagol: “Ambizione, gestione e modulo, tutto su Boscaglia. È l’uomo giusto per il Palermo” (Di venerdì 14 agosto 2020) Andrea Mantovani presenta il nuovo allenatore del Palermo.Nonostante la promozione in Serie D, arrivata dopo un anno di dominio incontrastato, Rosario Pergolizzi, che non è riuscito a guadagnarsi la riconferma sulla panchina del Palermo, è stato esonerato al termine della stagione. Il profilo scelto per sostituire l'allenatore nativo di Palermo è quello, Roberto Boscaglia. Il tecnico gelese nella giornata di martedì 11 agosto ha incontrato la dirigenza rosanero composta da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini raggiungendo quell'intesa che in tanti attendevano. La firma sul nuovo contratto, un biennale alle stesse condizioni offerte dalla Virtus Entella, avverrà non appena l'allenatore rescinderà il proprio accordo con il club ligure.Palermo, summit tra ... Leggi su mediagol

