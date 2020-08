Lo sciopero di Danzica del 14 agosto 1980 getta le basi per la nascita di Solidarnosc (Di venerdì 14 agosto 2020) Il grande sciopero di Danzica del 14 agosto 1980 presso i cantieri Lenin ha radici ben più profonde. La popolazione della Polonia, nell’estate di quell’anno, stava vivendo una situazione di grande malcontento che stava attanagliando l’intero Paese. L’improvviso licenziamento dell’operaia Anna Walentynowicz dai cantieri di Danzica rappresentò l’evento che scatenò la protesta dei lavoratori che … Leggi su periodicodaily

StefanoCeccanti : 14 agosto 1980 A Danzica (Polonia), entrano in sciopero i cantieri navali. - meryanne61 : RT @giuseppe_galise: 14agosto1980-Un nuovo aumento dei prezzi dei generi alimentari,fece iniziare uno sciopero nel Cantiere Lenin di Danzic… - giuseppe_galise : 14agosto1980-Un nuovo aumento dei prezzi dei generi alimentari,fece iniziare uno sciopero nel Cantiere Lenin di Dan… - ArghennonAkron : RT @Gigimangia104: Il valore che aggrega un popolo e risollevauna nazione è la #Solidarietà ricordo le donne di Danzica che impedirono ai l… - Gigimangia104 : Il valore che aggrega un popolo e risollevauna nazione è la #Solidarietà ricordo le donne di Danzica che impedirono… -

Ultime Notizie dalla rete : sciopero Danzica

Il Gazzettino

Il sindacato autonomo dei lavoratori Solidarietà (in polacco Solidarno) venne fondato in Polonia nel settembre del 1980. L'idea maturò sull'onda dello sciopero ad oltranza nei cantieri navali Lenin di ...Roma, 7 ago. (askanews) - "Solidarnosc 1980" è il titolo del dossier che il Tg2 dedica sabato 8 agosto alle 22.40 su Rai2 al quarantesimo anniversario dello sciopero operaio che dette il via allo sgre ...