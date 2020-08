"L'Italia ci darà un porto". L'ong tedesca svela la verità: Conte in ginocchio (Di venerdì 14 agosto 2020) Altro giorno, altro sbarco. Stavolta tocca alla SeaWatch 4, che sta per partire dal porto di Buriana, in Spagna, per soccorrere migranti nel Mediterraneo e portarli poi in Italia. Come spiega il Giornale, la nave della Ong tedesca acquistata con i fondi raccolti dalla Chiesa evangelica in Germania dovrebbe salpare nel weekend e arrivare col suo carico di disperati la prossima settimana sulle nostre coste. "La traversata verso la Libia richiederà cinque giorni. Da lì, molti rifugiati cercano di attraversare il mare. Opereremo a circa 30 miglia al largo delle coste libiche - ha spiegato l'austriaco Jacob Frumann, membro dell'equipaggio, al sito svizzero-tedesco Katch.ch -. Partiamo dal presupposto che prima o poi ci verrà assegnato un porto Italiano. In teoria, potrebbe ... Leggi su liberoquotidiano

In occasione dell’inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: "Con grande piacere diamo oggi il benvenuto a Fenix Entertainment su AIM Italia, ...

Test e isolamento anche in Trentino per chi rientra da Croazia, Grecia, Malta e Spagna

Le persone che rientrano dai paesi in questione, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente l’avvenuto rientro in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria.

