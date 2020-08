L’Inps è la vittima e non il carnefice. Tridico alla Commissione Lavoro: “L’Antifrode ha avviato verifiche su 40mila soggetti. Focus anche su amministratori e deputati” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Sono amareggiato da questa storia, l’Inps è vittima non carnefice”. E’ quanto ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, durante la sua audizione, in videoconferenza, davanti alla Commissione Lavoro della Camera, sul caso dei furbetti del bonus Inps. “Da fine aprile – ha spiegato il numero uno dell’Istituto di previdenza – l’Antifrode si concentra sul fatto che il richiedente del bonus non deve essere iscritto ad altre forme previdenziali”. “L’Antifrode – ha aggiunto – manda quindi segnalazioni su circa 40 mila soggetti che, alla data della presentazione delle domande, risultavano iscritti ad altra forma previdenziale. Nel condurre questa ... Leggi su lanotiziagiornale

