Juventus, Khedira e Higuain verso l'addio. Ma il padre del Pipita frena: "Resta un anno" (Di venerdì 14 agosto 2020) Continua l'operazione svecchiamento della rosa da parte della Juventus . Il nuovo corso di Andrea Pirlo dovrà necessariamente fare rima con un abbassamento dell'età media della squadra, nell'ottica ... Leggi su quotidiano

